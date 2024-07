Por dias melhores, o Jota Quest volta a Porto Alegre neste sábado (13) e domingo (14) — com shows às 21h e às 20h, respectivamente. As duas apresentações, que serão realizadas no Auditório Araújo Vianna, têm como objetivo arrecadar fundos para a reconstrução e o apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.