Dody Sirena: "Temos o projeto de fazer uma casa de shows para Porto Alegre muito em breve"

Natural de Caxias do Sul, na Serra, Dody Sirena é um dos personagens mais importantes da indústria do entretenimento brasileiro. Junto ao parceiro Marcantonio Chies, o "Cicão", montou a DC Set e trouxe nomes para o Brasil como Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Van Halen, Guns N’ Roses, U2 e muito mais. Atacou em várias frentes. Por três décadas, foi o empresário de Roberto Carlos. Agora, aos 63 anos, sua trajetória é contada na biografia Dody Sirena – Os Bastidores do Show Business, de Léa Penteado (Editora Matrix, 272 páginas).