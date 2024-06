O cantor Bruno, da dupla com Marrone, fez um show solo na festa de São João de Serrinha, na Bahia, no último sábado (22). Apesar da ausência do parceiro, que se recupera de uma cirurgia de glaucoma, ele não ficou de fora da apresentação. Isso porque, em determinado momento do show, um totem de papelão do músico foi colocado no palco, ao lado de Bruno.