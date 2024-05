Os shows do grupo Só Pra Contrariar previstos para os dias 17 e 18 de maio em Porto Alegre foram adiados. Em comunicado emitido nesta quarta-feira (8), a Opus Entretenimento, responsável pela organização do evento, destacou que a decisão foi motivada pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e tomada também "em respeito e solidariedade ao povo gaúcho".