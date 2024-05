Em razão da chuva que atinge a Capital e o Rio Grande do Sul nos últimos dias, os shows do Roupa Nova que aconteceriam nesta terça-feira (3) e no sábado (4), no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, foram adiados. Em uma publicação nas redes sociais na noite desta quinta-feira (2), o grupo informou que as apresentações foram remarcadas para os dias 1º e 2 de agosto. Os ingressos adquiridos valerão para as novas datas.