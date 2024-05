Depois da realização do show da dupla sertaneja Maiara & Maraisa no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, em meio ao temporal que alagou boa parte do Estado na noite de quarta-feira (1º), fãs das cantoras decidiram se mobilizar para pedir reembolso do valor do ingresso ou a divulgação de uma nova data para a realização do espetáculo.