Reconhecidas nacionalmente desde quando estouraram com o primeiro DVD em 2015, o Ao Vivo em Goiânia, Maiara & Maraisa são reconhecidas como uma das duplas de maior sucesso do sertanejo atual. Pode-se dizer que as irmãs encantam não só o Brasil, mas o mundo. Tanto é que a força das duas ultrapassou fronteiras e, no início do ano passado, elas realizaram o sonho de gravar um DVD no Exterior. O local escolhido foi o emblemático espaço cultural Campo Pequeno, no coração de Lisboa, em Portugal.