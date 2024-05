A dupla sertaneja Maiara & Maraisa se apresentou no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, em meio ao temporal que alagou boa parte do Estado na noite de quarta-feira (1º). O espetáculo não ficou imune aos danos da chuva: em meio ao show, o setor da plateia baixa do auditório ficou alagado, e parte do público teve que subir nas cadeiras para não molhar os pés.