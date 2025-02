Sai Boiadeira, entra Ana Flávia Castela: o que a cantora faz quando está de folga

Ana Castela transformou o Planeta em rodeio e ainda curtiu show de Anitta nesta sexta-feira (31). André Ávila / Agencia RBS

Antes de fazer sua estreia no palco principal do Planeta Atlântida, na sexta-feira (31), Ana Castela atendeu a coluna para um bate-papo rápido. Tão rápido, que foi possível fazer só duas perguntas para a Boiadeira.

Mas valeu pena: a cantora contou o que faz em seus momentos de descanso e quais hits não podem faltar nos shows.

Em tempo: após seu show no Planeta, Ana Castela ainda curtiu a performance de Anitta, diretamente dos bastidores do palco principal. A cantora postou diversos stories em seu perfil no Instagram.

Quando você relaxa, está de folga, o que gosta de fazer?

Eu vou pro rancho (em Londrina, no Paraná), vou andar com meu cavalo, eu saio do meu telefone, não quero nem saber dele. Quando eu tô em paz, né? Na tranquilidade. Chamo meus amigos pra curtir comigo. Minhas férias estão chegando, então eu vou viajar, vou sair do Brasil, vou conhecer novos lugares. Mas, nossa, quando eu vou lá pro meu rancho, não quero saber de ninguém. Agora, semana que vem, eu vou estar numa semana mais tranquila, então vou lá pro Paraguai, com minha família, na fazenda do meu avô.