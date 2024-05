Referência para quem quer empreender, o Pequenas Empresas & Grandes Negócios, há mais de 30 anos no ar, é um clássico da Globo. Mas, assim como seu público, que sempre se remodela e se reinventa, chega de cara nova no próximo domingo (5). Mais dinâmico e interativo, o dominical estará sob o comando de Pedro Lins, que, desde os tempos de comando dos telejornais locais de Pernambuco, gosta de sair do estúdio e estar em contato com a audiência.