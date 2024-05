A atriz Riley Keough, neta do cantor Elvis Presley, está tentando impedir a venda da mansão Graceland, antiga residência do músico em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. A artista entrou com uma ação para barrar o que considera um esquema de fraude realizado por uma empresa de investimento privado. Conforme a People, uma audiência está marcada para ocorrer nesta quarta-feira (22).