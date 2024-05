O show da turnê comemorativa Soweto 30 em Porto Alegre, marcado para o próximo dia 15 no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), foi adiado devido à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. A série de apresentações que está rodando o país celebra três décadas do grupo liderado por Belo.