O cantor Belo e o ex-jogador de futebol Denílson protagonizaram um reencontro inesperado após 20 anos de uma batalha judicial que chegou ao fim em agosto de 2023. A dupla foi vista junta nos bastidores do Futebol Solidário, que ocorreu neste domingo (26), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.