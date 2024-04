Grandes atrações internacionais são marca do Rock in Rio, mas a próxima edição terá um dia somente com artistas brasileiros. O festival divulgou, nesta segunda-feira (29), a programação completa de 21 de setembro, que contemplará os gêneros MPB, samba, bossa nova, sertanejo, funk, rap, rock, trap, pop, eletrônica, soul, jazz e até música clássica, passando por Chitãozinho & Xororó, Marcelo D2, NX Zero e Filipe Ret.