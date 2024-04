O Rock in Rio completa 40 anos em 2024, e vem aí uma grande novidade para celebrar a data: reinvindicação de boa parte do público, que acompanha a trajetória de ascensão da música sertaneja (que domina todos os rankings das canções mais ouvidas no streaming), o festival terá uma noite dedicada a apresentações de artistas do gênero, como Simone Mendes, Luan Santana, Ana Castela e Chitãozinho & Xororó.