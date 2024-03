Escritas para concertos sinfônicos, partituras com a caligrafia de Tom Jobim estavam mantidas no baú do compositor até seu primogênito, o músico e arranjador Paulo Jobim, na companhia do violonista Mario Adnet, darem vida ao material. O projeto Jobim Sinfônico virou CD e DVD em 2003, sendo premiado com o Grammy Latino em 2004. Passados 20 anos da conquista, o espetáculo ganha nova roupagem e será interpretado pela primeira vez pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) nesta quinta-feira (28), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), com entrada gratuita. Os ingressos estão esgotados.