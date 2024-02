Pagode que contagia todo mundo. É nessa pegada que o Menos é Mais vem conquistando fãs não apenas no Brasil, mas também fora do país. Meses atrás, o grupo brasiliense formado pelo vocalista Duzão e os percussionistas Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga ultrapassou fronteiras novamente quando um influenciador sul-coreano postou um vídeo cantando Lapada Dela, hit da parceria com o sertanejo Matheus Fernandes.