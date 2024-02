Finalista do The Voice Kids 2023, a cantora gaúcha Tayla Camara, 14 anos, está internada no Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre. Ela relatou nas redes sociais que um vírus afetou o seu fígado. Natural de Novo Hamburgo, Tay deu entrada no Hospital Regina (localizado no município do Vale dos Sinos) no dia 7 de fevereiro.