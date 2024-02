Rodriguinho se despediu do BBB, mas logo deve reencontrar os palcos e os fãs do Rio Grande do Sul. Eliminado com 78,23% dos votos na terça-feira (27), o pagodeiro fará um show na capital gaúcha em 28 de abril. Ele será uma das atrações do festival Samba Porto Alegre, marcado para ocorrer no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia.