A banda de heavy metal Slipknot incluiu o Brasil na turnê especial em comemoração aos 25 anos do lançamento de seu primeiro álbum, Slipknot, de 1999. Aqui, entretanto, a apresentação terá um diferencial: será realizada em uma segunda edição do festival Knotfest, nos dias 19 e 20 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.