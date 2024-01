A tradicional lista de melhores do ano de Barack Obama foi divulgada no dia 29 de dezembro, elencando os melhores livros, filmes e músicas de 2023 na opinião do ex-presidente dos Estados Unidos. Nesta última, nota-se a uma menção a uma jovem cantora da Carolina do Norte, filha de pai brasileiro e mãe norte-americana - ambos artistas - que lançou seu debut em 2018. Indigo de Souza e sua Younger & Dumber foi tida por Obama como destaque deste ano.