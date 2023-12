Genilson Farias, empresário do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, atualizou o estado de saúde do artista e deu detalhes sobre o acidente de trânsito em que ele esteve envolvido na noite de terça-feira (5). De acordo com Genilson, o cantor deve deixar a UTI do Hospital de Base em São José do Rio Preto ainda nesta quarta-feira (6). A causa do capotamento seria um animal na pista.