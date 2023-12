Depois de 21 anos de mistério, o cantor Thiaguinho encontrou Isabel, a mulher que o ajudou no início da carreira e com quem ele nunca mais havia tido contato. Ela é a protagonista de uma história que o artista já mencionou diversas vezes publicamente. Nesta terça-feira (12), o cantor contou, nos Stories, que conseguiu localizar o "anjo" que, em 2002, o auxiliou com transporte, comida e hospedagem no Rio de Janeiro. Após o ocorrido, ele dizia se questionar se ela era, de fato, uma pessoa real.