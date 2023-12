Após passar por Porto Alegre com a turnê que marcou a despedida do Skank, Samuel Rosa volta à Capital neste domingo (3), a partir das 17h, para uma apresentação no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). O retorno não poderia ser mais representativo da fase artística vivida atualmente pelo músico — carreira solo, acompanhado de uma banda de apoio. Samuel Rosa, que nunca escondeu seu desejo de explorar novas possibilidades musicais após a dispersão do Skank, irá se apresentar para o público porto-alegrense ao lado da Orquestra Simjazz, sob regência do maestro Edu Martins. O evento é gratuito e integra o projeto Vivo Música.