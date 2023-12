O desenvolvedor de software Guilherme Calderaro, 27 anos, de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, viu seu nome viralizar nas redes sociais após compartilhar o resultado de sua retrospectiva no Spotify. O que chamou a atenção foi que a voz mais ouvida na conta do jovem foi a do jornalista Cid Moreira, responsável por gravar uma série de Salmos bíblicos na plataforma. No entanto, quem colocou o nome do ícone da TV brasileira no topo da lista foi a sua avó, Maria Vargas, 80 anos.