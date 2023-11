Chegou o momento do ano em que as linhas do tempo das redes sociais ficam lotadas das retrospectivas das plataformas de streaming de música. O Spotify, aplicativo de música mais usado no Brasil do ramo — 63% dos usuários, segundo a pesquisa Mobile Time/Opinion Box de maio de 2023 — liberou nesta quarta-feira (29) a possibilidade de seus usuários checarem as músicas e os artistas mais ouvidos ao longo de 2023.