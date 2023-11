Apesar da longa carreira consolidada, Paul McCartney ainda surpreende os fãs. De volta ao Brasil, o ex-beatle fez um show surpresa nesta terça-feira (28), em Brasília, primeira das cinco capitais por onde ele passa com a turnê Got Back. O anúncio da apresentação foi feito com apenas algumas horas de antecedência, nas redes sociais do artista.