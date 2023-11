Bem que São Pedro tentou jogar água nesse chope, mandando chuva por vários dias sobre a Capital, mas os porto-alegrenses que estavam decididos a fazer festa contagiaram até o clima. O tempo feio da manhã abriu espaço até para um sol forte no meio da tarde. Foi desta forma que ocorreu o primeiro dia do Festival Turá, neste sábado (18), no Anfiteatro Pôr do Sol, reunindo milhares de pessoas no local antes abandonado.