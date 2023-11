Pela primeira vez na Argentina, Taylor Swift chegou ao país na tarde de quarta-feira (8). A cantora teria feito uma série de exigências para o camarim em suas apresentações em Buenos Aires. A artista, que roda o mundo com a esperada The Eras Tour, irá se apresentar no estádio do River Plate (o Monumental de Núñez) nesta quinta-feira (9), sexta (10) e sábado (11).