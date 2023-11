Os californianos do Red Hot Chili Peppers, que se apresentaram pela segunda vez em Porto Alegre, lotaram a Arena do Grêmio na noite de quinta-feira (16). Conforme a organização do evento, os números da Unlimited Love Tour na capital gaúcha estão entre os shows com maiores públicos no estádio, incluindo Sandy e Júnior, em 2019, Coldplay, em 2017, e competindo com o até então recordista Roberto Carlos, que se apresentou aqui em 2013.