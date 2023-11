Os próximos shows da cantora Taylor Swift marcados para este domingo (19) e segunda-feira (20) começarão uma hora mais tarde, conforme informações no site oficial da turnê da artista divulgado pela Time For Fun (T4F), organizadora do evento no Brasil. A abertura com Sabrina Carpenter será às 19h30min, enquanto Taylor subirá ao palco às 20h30min. Na sexta-feira (17), ela iniciou a apresentação pontualmente às 19h30min. A abertura dos portões para o público será a partir das 17h.