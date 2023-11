Lendário produtor musical do Rio Grande do Sul, Ayrton dos Anjos, conhecido como Patineti, lamenta ao dizer que o auge dos festivais nativistas já passou. Aos 80 anos de vida, ele trabalhou com grandes artistas gaúchos e, atualmente, acredita que faz falta a repercussão que os eventos tinham antes, principalmente para o surgimento de novos nomes, tanto na interpretação quanto na composição.