A passagem de Taylor Swift ao Rio de Janeiro, onde a cantora fez três apresentações na sexta (17), no domingo (19) e na segunda (20), foi marcada por polêmicas. Com a morte da estudante Ana Clara Benevides, 23 anos, o nome da Time for Fun (T4F), produtora responsável por trazer a turnê The Eras ao Brasil, tomou conta das redes sociais.