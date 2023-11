Contrariando o que dizem veículos de imprensa dos Estados Unidos, a família de Ana Clara Benevides negou que a equipe de Taylor Swift, a pedido dela, teria entrado em contato com eles. A jovem de 23 anos morreu no show da cantora, de quem era fã, na última sexta-feira (17). Era a primeira apresentação da The Eras Tour no Brasil, realizada no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.