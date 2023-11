Com sensualidade e hits quentes, Marina Sena colocou o Festival Turá para dançar neste domingo (19), segundo dia do evento. Se a temperatura estava na faixa dos 25°C, aumentou uns 10°C quando a cantora mineira subiu ao palco montado no Anfiteatro Pôr do Sol, às 17h5min, se os termômetros medissem o calor do público.