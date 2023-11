Regado a muito romantismo e dor de cotovelo, o Clube da Sofrência de Johnny Hooker desembarcou, mais uma vez, em Porto Alegre recentemente, para apresentação única no festival Meca, realizado no Quarto Distrito. Em conversa com GZH, o artista comentou sobre o polêmico cancelamento de sua participação no Mormaço Festival, em Boa Vista, capital de Roraima.