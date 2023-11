Os fãs porto-alegrenses de Thiaguinho já não aguentam mais se sentir vivendo a música Falta Você: "Falta de tudo, não sei de nada/ É só trabalho, volto pra casa/ Não tem você, falta você". Mas, finalmente, a espera acabou, e essa falta vai ser suprida. O pagodeiro traz a sua Tardezinha para a Capital neste sábado (18), no Estádio Beira-Rio, com os portões sendo abertos às 14h e o show se iniciando às 17h — a festa vai até as 23h30min.