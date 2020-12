Clássico da guitarra brasileira Há 45 anos, "Fruto Proibido", de Rita Lee e Tutti Frutti, apontava novos caminhos para o rock nacional Disco com clássicos como "Ovelha Negra" e "Agora Só Falta Você" teve participações fundamentais do guitarrista Luiz Carlini e do produtor Andy Mills, que relembram o processo criativo