Música Max Cavalera: "Enquanto tiver alguém com raiva, numa garagem e com uma guitarra, o metal vai estar vivo" Vocalista e guitarrista Max Cavalera fala sobre o show que fará ao lado do irmão e baterista Iggor em Porto Alegre no domingo (4), no bar Opinião, para apresentar os clássicos do Sepultura contidos nos discos Beneath of the remains e Arise