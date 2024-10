Hoje é Dia Nacional do Livro, data que celebra a fundação da primeira biblioteca no Brasil, em 1810: a Real Biblioteca. As formas de leitura estão sempre mudando – hoje em dia, é possível acessar as obras por meio de leitores digitais, computadores e até pelo celular. O livro se renova, mas nunca sai de moda. Indico aqui três obras que mostram o poder transformador da literatura: