Três anos sem Gilberto Braga: biografia conta bastidores da criação de  sucessos como "Vale Tudo" e "Celebridade"

As discussões a respeito do remake de Vale Tudo povoam as redes sociais. Responsável pela adaptação, Manuela Dias contou que fará uma história mais "paz e amor", sem tocar tanto nas feridas sociais e políticas da novela de 1988. Tudo isso faz pensar se, nos dias atuais, alguns autores teriam espaço na telinha. Um deles é Gilberto Braga (1945-2021), que colocou na boca de personagens como Odete Roitman (Beatriz Segall) e Maria de Fátima (Gloria Pires) falas ácidas e repletas de sarcasmo. Algumas verdades, mas também várias barbaridades fizeram de Vale Tudo uma obra-prima da televisão brasileira, até hoje lembrada pelos noveleiros saudosistas.