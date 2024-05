A Polícia Federal recuperou, nesta quarta-feira (1º), em Londres, o livro Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae, que havia sido furtado do Museu Emílio Goeldi, em Belém, em 2008. A obra, datada de 1823, de autoria do alemão Johann Baptist von Spix, faz parte de uma rara coletânea sobre a fauna e a flora brasileiras, com foco em macacos.