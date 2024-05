A Jambô Editora, sediada em Porto Alegre e conhecida pelas publicações de conteúdos geek, prorrogou a pré-venda solidária da obra Jornada Heroica: Guerra Artoniana até sexta-feira (24). A iniciativa foi criada com o objetivo de arrecadar fundos para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.