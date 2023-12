Caco Coelho é tão fascinado por Nelson Rodrigues (1912-1980) que dedicou 25 de seus 62 anos (completados nesta segunda-feira) à realização de uma monumental pesquisa sobre ele. Nesse percurso, editou sete títulos sobre o escritor e se envolveu com pelo menos 20 espetáculos de textos dele. O resultado de todo esse esforço é o livro Dossiê Rodrigues – A Genealogia (1900-1934), que será lançado nesta segunda-feira (18), das 17h30min às 20h30min, no Centro Cultural da UFRGS, em Porto Alegre (leia mais no quadro ao final da entrevista).