Uma das psicanalistas mais populares hoje no Brasil, Ana Suy consegue inserir profundas reflexões sobre a psique e as relações humanas no ambiente frenético das redes sociais. Também arregimenta fãs por causa disso. Diante de uma plateia que lotou o auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz na tarde desta quinta-feira (9), durante programação da Feira do Livro de Porto Alegre, ela deu a notícia de que está entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti, um dos maiores concursos de literatura em língua portuguesa.