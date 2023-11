Apesar de carregar a reputação de ser um dos eventos literários mais antigos e democráticos do Brasil, a Feira do Livro de Porto Alegre precisa superar dificuldades. Entre elas, o orçamento enxuto, estruturado basicamente por leis de incentivo, sem qualquer financiamento direto do governo e do município, a não ser quando surge um sufoco, como ocorreu neste ano.