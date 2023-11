Apesar de outras atividades "concorrentes", o movimento na Feira do Livro de Porto Alegre foi considerado bom por expositores neste domingo (12), do último fim de semana da 69ª edição. Leitores compareceram na Praça da Alfândega para garimpar e adquirir exemplares e aproveitar as rodas de conversa e lançamentos de obras.