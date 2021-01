A nova poesia passa por aqui Antologia de poemas revive experiência histórica de 1976, agora apenas com autoras mulheres Com organização de Heloisa Buarque de Hollanda, "As 29 Poetas Hoje" chega às livrarias no dia 18. Coletânea tem uma gaúcha entre as selecionadas: Marília Floôr Kosby