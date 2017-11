Borges será um dos autores em destaque no seminário

A Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), promove a partir de segunda-feira o ciclo de palestras Clássicos da Modernidade, com uma programação que vai se estender até o final da Feira do Livro, pertinho da Praça da Alfândega: os encontros serão realizados no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Rua dos Andradas, 1.223).