Cláudio Etges / Divulgação

A trajetória de um coral que faz parte da história de Porto Alegre é contada em livro e documentário lançados nesta quinta-feira (2) na 63ª Feira do Livro. As 300 páginas de Expresso 25 - Uma História do Canto Coral no Brasil, da historiadora Angélica Boff, e os 95 minutos de Expresso 25 - Uma Viagem de 50 Anos, produzido pelo Coletivo Catarse, repassam a formação, as conquistas e a reformulação do Coral 25 de Julho, que passou a ser chamado de Expresso 25 a partir de 2003.

As mudanças provocadas pelo maestro uruguaio Pablo Trindade, que assumiu a regência em meados de 1990, trazendo clássicos da MPB ao repertório e fechando parcerias com nomes como Hermeto Pascoal, garantiram a projeção do grupo entre novas gerações.

— Quando converso com pessoas mais velhas, elas conhecem o Coral 25 de Julho de Porto Alegre. Quando falo com os jovens, eles já ouviram falar do Expresso 25 — compara Angélica.